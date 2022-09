Grave incidente questa mattina a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli.

Un bambino di 6 anni è stato schiacciato da un mobile. Non è chiaro se in quel momento fossero presenti o meno i genitori in casa.

Sul posto l'elisoccorso: il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trova attualmente ricoverato.

Ha riportato diverse ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In corso le indagini.

