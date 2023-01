Gianfranco Zola candidato come vicepresidente della Lega Pro, accanto al giornalista Matteo Marani, alle elezioni del prossimo 9 febbraio: una notizia, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, che inevitabilmente fa molto rumore per il calcio sardo, che in Serie C quest'anno conta l'Olbia e la Torres dove Magic Box giocò dal 1986 al 1989 a inizio carriera.

Proprio da Sassari il presidente dei rossoblù Stefano Udassi accoglie con piacere gli ultimi sviluppi, pur attendendo la candidatura ufficiale: «Se fosse vero non possiamo che esserne felici. Gianfranco è un amico, un simbolo mondiale e non solo della Sardegna: è un ambasciatore dello sport e del calcio, persona di grandissima umiltà e un grande campione. Sarebbe bellissimo che potesse far parte della Lega Pro, per quello che rappresenta sarebbe un valore aggiunto».

Alessandro Marino, presidente dell'Olbia (Archivio)

Sceglie invece di non esporsi Alessandro Marino, numero uno dell'Olbia, visto il suo ruolo in Figc: «Preferisco non commentare, sono Consigliere Federale».

© Riproduzione riservata