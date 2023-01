«Lo abbiamo visto solo con la troupe della trasmissione, ha passato la prova, lo abbiamo preso. Ma Michael non si è più fatto vedere. Qui non è mai venuto!».

A raccontarlo, al telefono con l’Unionesarda.it, sono i dipendenti della pizzeria “Bennypizza” in via Dante a San Donato Milanese che, dopo un servizio della trasmissione “Le Iene”, ha assunto il compagno di Sabrina, la clochard 23enne di Selargius che il 2 dicembre scorso «ha dato alla luce un bambino nel freddo di una tenda», all’interno – come ha raccontato la stessa ragazza in tv – della stazione del Comune alle porte del capoluogo lombardo.

Quel bimbo la coppia non l’ha mai riconosciuto a causa delle difficoltà economiche. Siccome un detto famoso recita che “a Natale siamo tutti più buoni”, sono stati in tanti ad offrire un aiuto alla giovane mamma e al compagno, sardo anche lui.

Non solo pasti caldi, conforto e abiti nuovi: i due hanno avuto, grazie all’intervista, una seconda opportunità. Senza documenti e senza una casa, dopo la messa in onda del servizio, hanno ricevuto tante proposte di lavoro. «Sembra che non vedano l’ora di rimettersi in sesto e di ricominciare con le loro forze», ha commentato la giornalista Roberta Rei che li ha incontrati. Ma forse si sbagliava: Michael quell’opportunità non l’ha voluta cogliere.

Dopo un salto dal parrucchiere e in un negozio di abbigliamento per un nuovo look, il compagno della ragazza è stato portato dalla giornalista Mediaset in una pizzeria del posto per una prova da aspirante pizzaiolo: è andata bene ed è arrivata l’assunzione. Peccato però che, come confermato dai dipendenti del locale, il 30enne non si sia mai presentato al lavoro.

