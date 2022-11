Tre omicidi in poche ore nel quartiere Prati di Roma, con la Polizia che indaga per capire se i fatti siano collegati.

Le vittime, sembra dedite alla prostituzione, sono due donne di origine cinese e una transessuale.

Le prime sono state trovate prive di vita in uno stabile di via Augusto Riboty, la seconda in un appartamento di via Durazzo, uccisa con una coltellata.

Su entrambe le scene del crimine sono intervenute le forze dell’ordine e anche la Scientifica.

Come detto, gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i delitti ci sia una connessione e se in azione possa essere entrato lo stesso killer.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata