La polizia di Genova ha arrestato un cittadino tunisino di 29 anni per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti di una volante sono intervenuti la notte scorsa in soccorso a una donna di 50 anni, proveniente da fuori regione, che era stata insultata e picchiata dal compagno.

La coppia, in vacanza nel capoluogo ligure, dopo aver discusso all'interno di un B&B, è scesa in strada e qui il tunisino ha iniziato a picchiarla e insultarla fino a che la donna non è riuscita a rifugiarsi all'interno di un locale. Gli agenti, durante l'identificazione dell'uomo hanno scoperto che a suo carico c'erano altre segnalazioni per episodi violenti ai danni della sua compagna, per i quali gli era stato anche notificato un ammonimento del Questore di Pavia.

L'uomo, evidentemente ubriaco, ha cercato di scagliarsi anche contro gli agenti per cui è stato pure denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

