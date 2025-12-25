Genova, picchia e insulta la compagna in strada: arrestatoLa coppia era in vacanza in Liguria, l'uomo già ammonito a Pavia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La polizia di Genova ha arrestato un cittadino tunisino di 29 anni per maltrattamenti in famiglia.
Gli agenti di una volante sono intervenuti la notte scorsa in soccorso a una donna di 50 anni, proveniente da fuori regione, che era stata insultata e picchiata dal compagno.
La coppia, in vacanza nel capoluogo ligure, dopo aver discusso all'interno di un B&B, è scesa in strada e qui il tunisino ha iniziato a picchiarla e insultarla fino a che la donna non è riuscita a rifugiarsi all'interno di un locale. Gli agenti, durante l'identificazione dell'uomo hanno scoperto che a suo carico c'erano altre segnalazioni per episodi violenti ai danni della sua compagna, per i quali gli era stato anche notificato un ammonimento del Questore di Pavia.
L'uomo, evidentemente ubriaco, ha cercato di scagliarsi anche contro gli agenti per cui è stato pure denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.
(Unioneonline)