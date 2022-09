Grande paura a Roma, dove nella tarda mattinata 12 persone sono rimaste ferite per il crollo della scala al Globe Theatre.

Si tratta di 5 adulti e 7 ragazzi, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I.

Secondo quanto si apprende sul posto sono intervenute 7 automediche e un’ambulanza.

"Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità" le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha precisato come i feriti non siano gravi.

"Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso", ha aggiunto il sindaco. “I vigili del fuoco stanno facendo i rilievi e poi ci sarà l'inchiesta della magistratura”.

Il cedimento della struttura è accaduto al termine di uno spettacolo per le scuole. "Stavamo scendendo per uscire, le scale sono crollate mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. È successo tutto in pochi attimi", il racconto ai soccorritori di alcuni studenti di un liceo romano.

LA STRUTTURA – Inaugurato nell’estate del 2003 il Globe Theatre, nel cuore di Villa Borghese, è nato da un'intuizione e desiderio di Gigi Proietti, che lo ha voluto, guidato e, anche, "difeso" fino all'ultimo. Tanto che oggi il teatro porta anche il suo nome, accanto a quello dell'imprenditore Silvano Toti, i cui figli ne hanno donato la costruzione alla città. Un piccolo "miracolo" tirato su in appena poco più di tre mesi, al tempo del sindaco Walter Veltroni e in occasione del restyling per i 100 anni di Villa Borghese, proprio sul modello del Globe originale, quello della Londra elisabettiana dove William Shakespeare portava in scena i suoi testi con la compagnia Lord Chamberlain's Men, poi andato distrutto dal fuoco nel 1613.

Pianta circolare, cielo aperto, realizzato tutto in legno massello di rovere francese delle Ardenne, il Globe romano ha una capienza di 1.206 posti tra la platea e i tre ordini di balconate, divisi in palchetti.

Aperto una prima volta nella notte bianca del 2003, con una fila lunghissima (si contarono 5 mila presenze) per ammirare quel piccolo capolavoro e sbirciare qualche minuto delle prove del Romeo e Giulietta di Proietti che lo avrebbe inaugurato ufficialmente il successivo 14 ottobre, in questi 19 anni è diventato "il" palcoscenico dell'estate a Roma, soprattutto dei giovani, in fila ogni sera anche ad agosto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata