Tragico incendio ad Adrano, in provincia di Catania.

Un'abitazione è andata a fuoco, per circostanze in fase di accertamento, e un uomo 51 anni, Luigi Vivona, ha perso la vita.

La moglie, una 49enne, è rimasta ferita ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

Il rogo è divampato in una palazzina di tre piani e dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, prima che potessero estendersi ulteriormente.

Inutili purtroppo i soccorsi del personale sanitario al 51enne.

In azione anche gli agenti del commissariato locale, che hanno avviato indagini per appurare le cause dell’accaduto.

