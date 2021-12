Una donna di 65 anni è morta nell’incendio del suo appartamento a Battipaglia, in provincia di Salerno. Giuseppina Alfinito aveva avuto di recente un grave ictus e non ha avuto scampo.

In quel momento in casa non c’erano né il marito né i figli, nessuno ha potuto aiutarla: per gli inquirenti si è trattato di un incidente e già un anno fa la vittima aveva involontariamente dato fuoco a un materasso con un mozzicone di sigaretta. Questa volta però il rogo ha avuto conseguenze drammatiche, complice anche il mobilio in legno presente nell'abitazione.

Lo stabile per il momento è stato dichiarato inagibile.

