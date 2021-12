Tragedia a Moneglia, in provincia di Genova.

Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune che gli era caduta sugli scogli.

In base a una prima ricostruzione, l'uomo era in parete con la compagna, impegnata a scalare una falesia nella zona denominata Valletta. Sotto di loro il mare era molto mosso. E all’improvviso è arrivata un’onda, che lo fatto finire in acqua.

Il 30enne ha tentato di lottare contro la forza del mare, ma è stato risucchiato dalla corrente, per poi sparire sott’acqua.

Poi è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno solo potuto recuperare la compagna del rocciatore, una 28enne, rimasta bloccata sulla parete, sotto choc, portandola in salvo.

