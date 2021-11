È stata rimandata l'autopsia sul corpo di Roberto Usai, l'operaio 21enne di Villanova Tulo morto in un tragico incidente sul lavoro a Isili. L’esame verrà effettuato nella giornata di giovedì.

Il corpo del giovane resta sotto sequestro nel Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico universitario di Monserrato.

Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dal pm Emanuele Secci e condotte dagli esperti dello Spresal (il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e dai carabinieri della Compagnia di Isili.

Gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze dei colleghi del giovane e di altre persone informate dei fatti.

Da una prima ricostruzione, pare che l'operaio sia stato "agganciato” da uno dei macchinari sui quali lavorava e sbalzato con violenza. I macchinari sono stati sottoposti a sequestro.

La Procura procede per omicidio colposo, atto necessario per effettuare gli accertamenti, iscrivendo nel registro degli indagati il titolare dell'impresa. Un atto a garanzia per consentirgli eventualmente di nominare un proprio consulente di parte.

