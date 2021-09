Una rissa trasformatasi in vera e propria aggressione si è conclusa con il ferimento di un ragazzo, ricoverato ora in osservazione. La violenza si è scatenata ieri pomeriggio a Milano in piazza Mercanti, poco distante dal Duomo.

Un giovane ha estratto un coltello a serramanico ferendo alla scapola destra il 18enne, che è stato soccorso e portato da un’ambulanza in codice rosso al Policlinico. L’aggressore, suo coetaneo, è stato fermato per tentato omicidio dalla Squadra mobile.

I due protagonisti sono entrambi italiani di origine egiziana.

(Unioneonline/s.s.)

