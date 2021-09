Una violenta rissa è scoppiata nella notte a Pessano con Bornago, in provincia di Milano.

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso, colpito a morte da alcune coltellate al torace. Il giovane è rimasto coinvolto nella lite avvenuta per strada, in via Monte Grappa, tra diversi coetanei.

Ferito un sedicenne: trasportato all'Ospedale di Melzo con lesioni alla testa, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri, intervenuti insieme al 118. Sono in corso rilievi e accertamenti della S.I.S. del Nucleo Investigativo dei Carabinieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata