Una lite tra due vicini è degenerata l'ultimo giorno dell'anno sfociando in una rissa che ha coinvolto due intere famiglie in un condominio: quattro persone sono rimaste ferite e cinque sono state denunciate per rissa aggravata, compreso un minorenne.

È accaduto a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, ieri mattina. Sono intervenuti i carabinieri. Il litigio e successivo parapiglia ha coinvolto da un lato un 53enne e i suoi due figli, tra cui un minore, che accusavano il vicino 60enne di essere stati aggrediti e minacciati con una pistola (non rinvenuta).

Quest'ultimo insieme al figlio sarebbero stati colpiti con un martello dalla controparte, oggetto trovato in giardino e sequestrato.

In ospedale in condizioni non gravi sono finiti il 60enne e il figlio per le lesioni riportate alla testa e uno dei due figli del 53enne. Per tutti l'accusa è di concorso in rissa aggravata.

