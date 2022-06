Dopo la sospensione dovuta all’oscurità, sono riprese questa mattina, nell’area di Pievelago (Modena), le ricerche dell’elicottero con cui si sono persi i contatti ieri sull’Appennino tosco-Emiliano.

Decollato da Capannori Tassignano (Lucca) e diretto in Veneto, a bordo viaggiavano sette persone, compreso il pilota, e da giorni era impegnato un servizio di spola tra le due aree per il trasporto di buyer stranieri in visita in aziende italiane.

Il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell'Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall'alto. In campo anche vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile.

