Rinviato il dl sul Green pass e in particolare sull’utilizzo del certificato vaccinale nel campo della scuola e dei trasporti.

Lo confermano fonti di governo: il Consiglio dei ministri programmato per domani si terrà ma si concentrerà esclusivamente sulla riforma della giustizia. Al momento, sul testo Cartabia, non è comunque previsto un nuovo passaggio nel Cdm di domani.

La prossima settimana potrebbe tenersi una nuova cabina di regia prima del Consiglio dei ministri che varerà i nuovi provvedimenti. “Prima si chiude la partita sulla giustizia e poi si prendono i nuovi provvedimenti”, è la scaletta.

Un’altra settimana per analizzare l’andamento della curva epidemiologica sarà fondamentale per capire l’opportunità di rendere obbligatorio il pass per treni, navi e aerei. Da chiarire i tempi, soprattutto, se partire già il 6 agosto (con il rischio che si vada a colpire il settore del turismo già tartassato) o se sia meglio aspettare a fine agosto.

“C’è una stagione turistica in pieno corso e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie, con dei figli, aspettiamo dei dati. Ci penseremo la settimana prossima in base ai dati. Per il momento sono tutti sotto controllo”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo il colloquio di poche ore fa con il premier Mario Draghi. Un vertice, ha precisato in una nota Palazzo Chigi, “proficuo e cordiale, sono stati affrontati temi collegati alla campagna vaccinale, al Green pass e alle misure di contrasto al Covid-19".

