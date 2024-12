È intervenuto per dire loro di smetterla, di cambiare atteggiamento. E quel gruppo di ragazzini, tutti minorenni, lo hanno prima accerchiato e poi hanno iniziato a picchiarlo con calci e pugni.

È quanto avvenuto ieri sera a Porto Sant'Elpidio (Fermo), nelle Marche, dove un negoziante di circa 60 anni è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate a seguito dell'aggressione subita per mano di un gruppo di minorenni.

L'uomo, stando alle prime informazioni trapelate, avrebbe manifestato apertamente il suo disappunto per l'atteggiamento assunto dai ragazzi che sembra stessero anche provando a rovesciare un vaso in via Battisti, dunque in pieno centro. I ragazzi lo hanno prima accerchiato e poi picchiato. A quel punto qualcuno ha chiamato il 112.

Sul posto è arrivata la polizia di Stato che ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire i fatti e per identificare gli autori dell'aggressione. Nel frattempo la vittima, a causa delle lesioni e ferite riportate, nulla fortunatamente di grave, è stata comunque costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La notizia si è subito diffusa in città anche per lo sfogo della figlia del negoziante che ha denunciato, sdegnata, l'accaduto sui social.

