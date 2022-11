Resti umani sono stati trovati non lontano dal casolare in cui viveva la famiglia di Saman Abbas, a Novellara (Reggio Emilia).

In corso un sopralluogo dei Ris, che assieme ai carabinieri stanno procedendo a recuperare e repertare i resti per capire se siano della 18enne pakistana. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

I resti erano sotterrati in un capannone abbandonato a poche centinaia di metri dal casolare di famiglia: l'area è stata interdetta.

Saman è scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Secondo gli investigatori è stata uccisa e fatta a pezzi, il cadavere occultato: per l’omicidio sono indagati cinque parenti.

Due cugini e lo zio, ritenuto esecutore materiale del delitto, sono in carcere in Italia. Il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato arrestato nei giorni scorsi in Pakistan. Ancora latitante la madre della ragazza. Spontaneo e quasi ovvio l'accostamento tra l'arresto del padre di Saman e il ritrovamento dei resti. Shabbar Abbas ha detto qualcosa?

