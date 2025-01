Dramma in Lombardia dove un 88enne e un 61enne di origine sarda – padre e figlio – sono morti lo stesso giorno, venerdì 3 gennaio.

Si tratta di Renato e Francesco Porcu: il primo – malato da tempo di tumore – è deceduto a Lecco, il secondo è morto Varenna per un infarto.

Una notizia che ha gettato nel profondo cordoglio parenti e amici. «Papà aveva un tumore che lo ha consumato in pochi mesi», ha raccontato alla stampa locale l’altro figlio di Porcu, Enrico. «Ha trascorso tutta la mattina del 3 gennaio cercando al telefono mio fratello. Ma senza trovarlo. Francesco è stato trovato senza vita nel suo letto, probabilmente colto da un malore».

«Purtroppo è morto mio fratello Francesco e anche mio padre nello stesso giorno. Strano caso della vita. Ciao Franco, ciao papà Renato», ha scritto su Facebook lo stesso Enrico.

Sia Renato Porcu – emigrato tanti anni fa dall’Isola in Lombardia per lavoro – sia il figlio Francesco avevano una grande passione per la musica, pur facendo altro di professione (il padre ha lavorato in una ditta di elettronica, il figlio in banca): Renato era fisarmonicista, mentre Francesco ha suonato per anni la batteria in un gruppo rock, gli Axton. E proprio la band gli ha dedicato un commovente post sui social: «Purtroppo ci ha prematuramente lasciato Francesco, già batterista della band negli anni 1986-1987... La sua cantina in centro Lecco diventò per un paio d'anni il nostro quartier generale e la sala prove della band... Tempi gloriosi ed indimenticabili. Ciao Francesco comincia ad accordare i tamburi, nella sala prove dell'altra dimensione, che prima o poi rifacciamo un po' di casino insieme!».

