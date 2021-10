Svolta nelle indagini sul bambino di cinque anni rapito dal padre ieri a Padova. Poche ore fa è stato ritrovato, alla periferia Nord della città veneta, il furgone utilizzato per il sequestro.

I carabinieri hanno trovato il "Mercedes Vito" di colore nero, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza al momento della fuga, all'altezza di un'officina meccanica. Gli inquirenti in questo momento stanno eseguendo i rilievi tecnici.

Nessuna traccia invece del piccolo, strappato dalle braccia della madre nel quartiere San Lazzaro in una vera e propria azione da commando. La donna, 26 anni, stava portando il bimbo all’asilo quando le si è avvicinato un furgone con dentro quattro uomini; in due l'hanno tenuta ferma mentre l'ex compagno ha tirato dentro il bambino, strattonandolo; un quarto uomo è rimasto al volante pronto a scappare.

La giovane, doppia nazionalità moldava e romena, si era rifugiata in Italia proprio per fuggire dal marito violento che già una volta le aveva portato via il piccolo. Tre anni fa aveva ottenuto l'affido esclusivo del bambino. Il rapitore vive a Bucarest e, stando a quanto dicono i parenti della madre, apparterrebbe a una famiglia nomade.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata