Due rapinatori entrano in un ristorante a Casavatore, in provincia di Napoli, e puntano le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare quanto in loro possesso e per portare via l'incasso della serata.

Sono le immagini choc registrate dalle telecamere di sorveglianza del ristorante, pubblicate su Facebook dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli, che parla di vicenda “inquietante”.

“Come è possibile vedere dalle immagini – scrive -, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare. Senza porsi neanche per un attimo il problema di poter scatenare l'inferno nei confronti delle famiglie inermi hanno continuato ad agire con un fucile e un mitragliatore puntati sui presenti. Un episodio gravissimo sul quale le forze dell'ordine devono fare luce al più presto assicurando questi delinquenti alla galera.

Il bottino del colpo è di quattro orologi, tra cui un Rolex e un Tudor, e una collana d’oro. I delinquenti, incappucciati, hanno utilizzato anche un kalashnikov.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini: hanno ascoltato le persone presenti ed i titolari del locale, oltre ad acquisire le immagini.

"Ho parlato con il titolare del locale e mi ha riferito di aver avuto subito una riduzione significativa della clientela - dice Borrelli -, si è trattato di un episodio grave: delinquenti armati fino ai denti, la rapina si poteva trasformare in una strage. Noi esprimiamo totale solidarietà al ristoratore e alle vittime di questa aggressione criminale ignobile avvenuta davanti a bambini e famiglie realizzata da mostri senza scrupoli. I nostri territori sono sempre più nelle mani di questi delinquenti senza scrupoli e armati fino ai denti".

