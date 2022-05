Ladri nella villa di Andrea Bocelli in Versilia.

Ignoti sono entrati nella casa del tenore a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi (Lucca), recentemente acquistata ma attualmente non abitata.

L’allarme non è stato infatti immediato, il personale di servizio si è accorto dell’effrazione solo il giorno successivo quando, notata una porta aperta, sono stati trovati degli oggetti a terra.

Non è chiaro neanche se sia stato portato via qualcosa di valore, è in corso una stima.

L’immobile, ancora da ristrutturare e arredare, è una delle dimore storiche della zona.

