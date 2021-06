Ruba l’auto del papà a 15 anni e si mette alla guida con tre coetanei a bordo.

Poi sfugge all’alt dei carabinieri e ne nasce un inseguimento. Succede a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove il giovanissimo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I militari hanno imposto l’alt proprio perché si erano accorti della giovanissima età delle persone a bordo del mezzo. Ma il 15enne non lo ha rispettato ed è fuggito.

Di qui l’inseguimento, durato circa 4 chilometri fino al confinante comune di San Giuseppe Vesuviano.

Lì è finita la corsa del giovane, dopo aver tamponato una vettura su cui c’erano marito, moglie e due bambini di uno e tre anni.

La donna è finita in ospedale, portata dl 118 per un trauma cranico. Nulla di grave per fortuna per gli altri occupanti della vettura.

Il 15enne denunciato dovrà rispondere delle sue azioni davanti al Tribunale dei minori.

(Unioneonline/L)

