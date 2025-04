«Un pensiero speciale rivolgo ai dipendenti della compagnia Air Italy e auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare un'equa soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie».

È il saluto che Papa Francesco rivolse ai lavoratori del vettore sardo qatariota, ricevendo una delegazione di 150 dipendenti, il 26 febbraio 2020 all'indomani della liquidazione della compagnia aerea, con sede a Olbia, che ha lasciato a terra quasi 1.500 addetti.

L'incontro tra Bergoglio e gli ex dipendenti Air Italy, accompagnati dall'allora vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, fu immortalato in una foto di gruppo nell'aula Paolo VI in Vaticano, al termine dell'udienza generale in occasione del Mercoledì delle Ceneri.

