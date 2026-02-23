Sta guardando in tv Atalanta-Napoli (che per lui non va bene, vista la vittoria per 2-1 dei bergamaschi), un tifoso quarantenne pronuncia qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l'avrebbe accoltellato.

Al rifiuto dell'uomo, la trentacinquenne impugna un paio di forbici e gliele lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro ma per fortuna senza successo. La donna punta allora all'altro fianco. Sanguinante, il quarantenne compone prima il 112, poi il 118. La moglie non si ferma e, durante la telefonata, tira altri coltelli contro il compagno. Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano.

La donna è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un "apriostriche".

La vittima è ancora ricoverata all'Ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.

