Un agricoltore di 30 anni è morto a Paternò, in provincia di Catania, schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell'area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa.

L’uomo stava trasportando una botte piena d'acqua sul suo trattore che, all'altezza di una curva lungo la S.P.58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

(Unioneonline/v.l.)

