Lancio di sassi al presidio organizzato davanti al carcere di Opera in solidarietà ad Alfredo Cospito, recluso in regime di 41 bis.

Un gruppo di dimostranti si è avvicinato alla recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario, presidiato da camionette e agenti di polizia in tenuta antisommossa, e ha iniziato a tirare pietre e fumogeni.

Dai manifestanti sono partiti anche insulti e sputi verso le forze di polizia.

In contemporanea il presidio davanti all'ingresso principale di Opera.

Anche a Roma, nel corso di un presidio in solidarietà all'anarchico, sono stati lanciati bottiglie e fumogeni contro un cordone delle forze dell'ordine e blindati messi a protezione di una concessionaria della Fiat in via di Porta Maggiore.

