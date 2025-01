Momenti di paura per un giovane sardo a bordo di un treno regionale tra Lecco e Milano.

Il ragazzo – 18enne – è stato avvicinato da un giovane di origine egiziana, suo coetaneo, che gli si è seduto accanto iniziando a fare conversazione. All’improvviso, però, ha provato a rapinarlo, cercando di strappargli lo zaino. Ma il 18enne è riuscito a impedire lo scippo e a quel punto l’aggressore, prima di fuggire, lo ha colpito con un calcio alla schiena.

Non contento, il rapinatore ci ha riprovato – sempre sullo stesso treno - con un altro giovane passeggero, cui ha cercato di strappare il borsello, prendendolo a pugni.

Ma ormai a bordo era scattato l’allarme per la presenza del malvivente e il capotreno ha allertato le forze dell’ordine. Il giovane rapinatore si è così rifugiato in un bagno chiudendosi a chiave. Alla fine alla stazione di Monza sono saliti gli agenti della Polizia ferroviaria, che lo hanno “stanato” dal wc per poi metterlo in manette.

