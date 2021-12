"Temo che siano verosimili i modelli che ipotizzano 50mila casi dopo le festività natalizie". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano.

"Purtroppo la variante Omicron è arrivata in Italia - prosegue Pregliasco - e io temo che siano verosimili i modelli che portano a 50mila casi dopo le festività natalizie. Questo potrà rendere necessario mettere in campo misure da realizzare progressivamente così da evitare di prendere decisioni pesanti in futuro. Bisogna pianificare interventi per poter arginare la diffusione come tampone, Green Pass per lavorare, stop agli eventi di Capodanno, lockdown mirati e coprifuoco".

A fronte di tutto questo, il vaccino "è un'arma fondamentale", prosegue Pregliasco in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa. “È un cardine – spiega - che ci salva da effetti più pesanti, ma la diffusione nel virus, nei bambini, nei guariti o nelle persone che hanno fatto la seconda dose ormai diverso tempo fa potrebbe portare ad adottare misure di buon senso per riuscire a convivere con il virus".

Pregliasco ha anche commentato la possibilità di una riduzione della durata del Green Pass da 9 a 5 mesi: "Si tratta di uno dei tanti giri di vite che dobbiamo valutare come opzione. Magari bisognerà fare altre vaccinazione ai più fragili".

