Un piccolo aereo è precipitato in tarda mattinata non distante dall'aeroporto La Spreta di Ravenna.

Il velivolo si è incendiato al suolo, sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina.

Le persone a bordo erano almeno due e sono entrambe morte carbonizzate.

Sul posto, 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire il numero degli occupanti.

I detriti del velivolo sono sparsi per diverse centinaia di metri. Sull'area è in corso una ricognizione aerea dell'elicottero dei vigili del fuoco per capire se, oltre ai due cadaveri, sotto ai rottami, possano esserci altri corpi.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata