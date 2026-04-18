Precipita dal quarto piano dell'albergo mentre cerca di raggiungere la stanza dei compagni: 18enne feritoAlcuni pannelli solari hanno attutito la caduta del giovane, che ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita
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Precipita dal quarto piano di un albergo mentre tenta di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno, aggrappandosi alle grondaie: è rimasto così ferito uno studente di 18 anni che si trovava in Val Camonica, nel Bresciano, in gita scolastica.
L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri al Passo del Tonale.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di nazionalità belga, avrebbe perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell'edificio. La caduta è stata in parte attutita dai pannelli solari installati su una tettoia al primo piano.
Soccorso e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, il ragazzo, che aveva anche bevuto molto, ha riportato diverse fratture ma non risulta in pericolo di vita.