Sui social si faceva chiamare “Ugo Fuoco” e uno dei suoi post è stato di recente ripreso dalla stampa in occasione della morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Ogni tanto – aveva scritto - una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie”. La polizia di Stato lo ha identificato e denunciato. Si tratta di un 40enne residente in provincia di Napoli che già era finito nei guai per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid.

Su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter sono stati pubblicati molti messaggi d’odio ispirati a teorie “no vax”, secondo le quali l’onorevole sarebbe morto a causa del vaccino.

Nel corso della perquisizione informatica, sono state rinvenute tracce legate alla pubblicazione del messaggio d’odio nei confronti di Sassoli da parte del 40enne.

