Era da cinque giorni in quarantena perché positiva al Covid assieme al marito, con febbre e distrubi respiratori che valutava come non di grave entità.

Ma ieri pomeriggio il suo cuore si è fermato e la ragazza, 29 anni, è morta nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari.

E’ successo a Viareggio, la giovane non era vaccinata. Trasportata in arresto cardio-respiratorio al pronto soccorso e sottoposta a rianimazione nell’area Covid per circa un’ora, non ha mai ripreso l’attività cardiaca e respiratoria.

A definire le esatte cause della morte sarà l’autopsia, chiesta dai medici dell’ospedale. La Asl ipotizza una “complicanza acuta cardio-respiratoria causata da SarsCov2”.

