Una bimba di due anni, residente a Catanzaro, è morta al Bambino Gesù di Roma.

Era positiva al Covid e un C-130J dell’Aeronautica militare, atterrato a Ciampino, l’aveva trasportata nella Capitale in quanto era in pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. All’arrivo in ospedale era già in condizioni gravissime.

(Unioneonline/s.s.)

