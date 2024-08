Schiaffeggiato e deriso dal branco, poi costretto a baciare le mani ai suoi aguzzini. È successo in provincia di Avellino. La vittima è un minorenne, aggredito da una gang di ragazzi più grandi di lui. Il triste episodio di bullismo è stato filmato e diffuso in rete.

A pubblicare le immagini, dopo aver reso non riconoscibili i protagonisti, è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. Borrelli spiega di aver ricevuto il filmato da Sirignano, un piccolo comune in provincia di Avellino. «Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in Croce», una delle minacce indirizzate al ragazzino.

C'è un primo video dove il giovanissimo viene picchiato all'interno di un appartamento da un ragazzo più grande. In un secondo video la vittima, circondata, viene prima minacciata affinché non denunci l'accaduto alla madre e poi colpita nuovamente con alcuni schiaffi. «Un gravissimo episodio per il quale auspico che l'intera comunità locale si schieri apertamente in favore della giovanissima vittima aiutandoci a risalire all'identità di tutti i protagonisti di questa vigliacca aggressione», commenta Borrelli.

