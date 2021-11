Il ministero della Salute ha diramato una circolare con cui si proroga di un mese la validità delle certificazioni di esenzione dal vaccino anti-coronavirus.

Nel provvedimento, firmato dal direttore del settore Prevenzione del ministero Gianni Rezza, si legge: "La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SarsCoV2, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021".

La circolare, inoltre, precisa che "non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse".

Per quanto riguarda le somministrazioni, invece, il ministero ha anche diramato un altro documento dove si sottolinea che “è raccomandata, a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo

minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso".

