Da almeno un mese perseguitava la ex che aveva deciso di lasciarlo.

Per questo un romano di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Colleferro e Labico con l'accusa di stalking.

La vittima, 32 anni, sarebbe stata anche picchiata per due volte. Ma le persecuzioni proseguivano al telefono, con chiamate continue e messaggi, e appostamenti sotto casa che costringevano la donna a vivere in un continuo stato di agitazione e paura per la sua incolumità.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito di acquisire tutti gli elementi investigativi relativi ai fatti, comunicati all'Autorità Giudiziaria.

