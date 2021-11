È entrata in travaglio e si è messa in auto con il marito per andare all’ospedale a partorire. Ma il piccolo aveva fretta ed è venuto alla luce in auto.

È accaduto a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e a quanto si apprende tutto è andato per il meglio, con la mamma e il bebè che sono in buone condizioni di salute. Merito anche dell’infermiera che ha assistito la donna con una videochiamata.

Quando i dolori si sono fatti troppo forti, il marito della donna ha infatti fermato l’auto, contattando i soccorsi. Quindi è stato messo in contatto con l’ospedale, dove un’infermiera – Elisa Nava – ha dato alla donna e al marito tutte le indicazioni per poter portare a compimento il parto nel migliore dei modi.

Alla fine il piccolo è nato e la donna ha potuto successivamente recarsi in ospedale in ambulanza, nel frattempo sopraggiunta, per l’assistenza medica.

"Vorrei abbracciarla", ha detto la madre al Tg Rai Emilia Romagna, rigraziando l’infermiera-angelo che le è stata vicina, seppur non in presenza, durante il difficile, ma alla fine lieto, evento.

(Unioneonline/l.f.)

