Parma, trafugato un quadro di Renoir: furto da milioni di euro alla fondazione “Magnani Rocca”Portato via l’olio su tela “Les Poissons”, indagano i carabinieri
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Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, “Les Poissons” è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).
L’olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia.
Alcuni giorni fa ladri si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro.
Indagano i carabinieri.
(Unioneonline)