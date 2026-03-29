Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, “Les Poissons” è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).

L’olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia.

Alcuni giorni fa ladri si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro.

Indagano i carabinieri. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata