Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano.

«Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura», ha detto il Pontefice fuori dal Policlinico. «Domani celebrerò la domenica delle Palme», ha aggiunto.

«Sono ancora vivo», ha detto ancora, appoggiandosi a un bastone ma in piedi. Si è anche concesso toni più scherzosi con i giornalisti: «Vi ringrazio per il vostro servizio, adesso vado a dormire quattro giorni dopo quello che mi avete fatto».

Poi un momento molto commovente: è sceso dall’auto e ha salutato le persone presenti, tra cui una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.

Ieri il Pontefice, al Policlinico Gemelli, aveva battezzato un neonato soccorso il giorno prima dalla polizia. Michelangelo, di appena 6 giorni, era caduto incidentalmente dal seggiolino, sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Due agenti hanno visto la mamma in lacrime e si sono immediatamente attivate per portarlo in ospedale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata