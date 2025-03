Seduto di fronte a un piccolo altare, con i paramenti per la messa e la stola viola che si indossa in Quaresima. È la prima foto di Papa Francesco, diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, da quando il Bergoglio è stato ricoverato lo scorso 14 febbraio.

Lo scatto, in cui Bergoglio si vede solo di lato, sulla sedia a rotelle e intento a concelebrare la messa, arriva dopo il breve audio diffuso durante il rosario in piazza San Pietro il 6 marzo, in cui ringraziava i fedeli per la loro vicinanza e per il loro amore. Nell’immagine non si vedono cannule o macchinari, ma in bella vista c'è il crocifisso nella cappellina al decimo piano del Gemelli. Sulla parete, invece, sono raffigurate le stazioni della Via Crucis.

La novità, accolta con gioia dai fedeli, segue le parole di Papa Francesco di oggi, con le quali ha ammesso – in forma scritta – di star affrontando «un periodo di prova», durante il quale è vicino ai «tanti fratelli e sorelle malati» e ai fragili

(Unioneonline/v.f.)

