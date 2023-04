«Ci sono Paesi in Europa che non voglio menzionare per non creare problemi diplomatici, che hanno piccole città o villaggi che sono quasi vuoti. Città che hanno solo una ventina di anziani che ci vivono. Campi incolti. Questi Paesi stanno vivendo un inverno demografico e hanno un’età media anche di 46 anni, ma non accolgono migranti. Quindi diventano sempre più vecchi».

L’accoglienza, invece, potrebbe essere una soluzione allo spopolamento e ai tassi di natalità ai minimi storici.

È la proposta del Santo Padre Jorge Bergoglio, esternata a un gruppo di ragazzi che il pontefice ha incontrato nel corso delle riprese del documentario “Faccia con Papa Francesco”, disponibile su Disney+ dallo scorso 5 aprile.

Il pontefice omette i nomi delle nazioni chiamate in causa, ma, guardando le statistiche, sembra abbia in mente le tre nazioni con il tasso di natalità più basso dell’Ue, ovvero Malta, Spagna e Italia. Anche l’età media di 46 anni o più è un indizio: in Italia – dati Eurostat 2021 – è 47,6 anni, il dato più alto d’Europa con, a seguire, Germania 45,9 anni e Portogallo, 45,8 anni.

E di quasi 47 anni è anche l’età media in Sardegna, precisamente 46,8 anni (Istat). Proprio l’Isola, dunque, è uno dei territori che maggiormente rispecchiano l’identikit tracciato da Papa Francesco, in quanto tra le regioni più toccate a livello europeo dal fenomeno dello spopolamento e dalla denatalità.

Ma la Sardegna, dati alla mano, è anche la quarta regione in Italia per migranti che approdano: nel 2022 sono stati 2.103, circa 175 al mese.

Migranti che, dice il pontefice nel documentario, «vanno accolti, accompagnati, sostenuti e integrati». Proprio l’accoglienza finalizzata al ripopolamento è, per il Santo Padre, una delle strade da percorrere dall’Ue di fronte al «problema delle migrazioni», che, nelle parole dello stesso Bergoglio, «deve essere affrontato seriamente».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata