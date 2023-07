Giovanni Atzeni, detto Tittia, nella leggenda.

Il fantino di Nurri, su Violenta da Clodia, vince per la contrada della Selva l’edizione 2023 del Palio di Siena e porta a 10 il suo numero di vittorie totali alla storica corsa. Non solo: per lui è il quinto trionfo consecutivo.

Tittia, 38 anni, ha dominato la gara – iniziata dopo oltre mezzora di trepidante attesa prima della fatidica “mossa” – inseguito invano da Zio Frac, cavallo della Contrada della Torre montato da Giuseppe Zedde, detto Gingillo, fantino di Noragugume.

