Pesanti disagi e problemi in queste ore per i pagamenti elettronici. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti di tutta Italia, Sardegna compresa, che lamentano rallentamenti e addirittura l’impossibilità di procedere al saldo, se non attraverso contanti.

Da quanto si apprende, il disservizio riguarderebbe in particolare bancomat e carte di credito di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas, che vengono rifiutati dagli apparecchi pos al momento del pagamento nelle varie attività commerciali. In minima parte coinvolti invece i prelievi dagli sportelli automatici dei vari istituti di credito.

A segnalare l’accaduto è il sito Downdetector che raccoglie appunto le segnalazioni dei problemi riscontrati dalle principali banche.

Sui social una miriade di testimonianze sul disservizio: clienti senza contanti che hanno dovuto lasciare la spesa alla cassa, code e difficoltà varie al momento del pagamento.

Non sono chiare al momento le cause: potrebbe trattarsi di un problema tecnico o di un aggiornamento dei sistemi. Ma potrebbe non essere escluso l’attacco da parte di pirati informatici.

