Un piccolo aereo da turismo è caduto intorno alla 13 vicino all'aeroporto civile “Gino Allegri” di Padova.

Il velivolo è finito in un parcheggio a lato della strada parallela allo scalo.

Una persona è morta, carbonizzata, nell'incendio del mezzo: secondo le prime informazioni, si tratterebbe del pilota.

In fase d'atterraggio, l’aereo – forse per un errore nell'avvicinamento o per un problema tecnico – si sarebbe scontrato con un albero, schiantandosi poi a terra.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi del Suem.

Nell’aeroporto patavino non operano compagnie di trasporto passeggeri.

Il luogo della tragedia si trova a pochi metri da via Sorio, una strada cittadina molto trafficata.

(Unioneonline/F)

