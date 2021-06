Una ragazza di quindici anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Guzzardi di Vittoria, in provincia di Ragusa, dopo essere stata travolta da una macchina mentre era a passeggio con gli amici sul lungomare.

Secondo quanto riferito dai testimoni, il gruppo di ragazzi ha incontrato un branco di cani di randagi e l’adolescente, impaurita, è scesa dal marciapiede. Appena messo piede in strada è stata però investita da un’auto, che l’ha colpita, trascinandola per qualche metro. Il conducente non si è fermato, allontanandosi dopo aver imboccato una strada in contromano.

Dopo l’allarme, la 15enne, che ha riportato varie ferite e lesioni gravi, è stata portata d’urgenza in pronto soccorso.

La Polizia sta ora cercando di rintracciare il fuggitivo.

