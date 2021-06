Notte di sangue sulle strade italiane, con tre giovani vittime in poche ore, uno addirittura di appena 14 anni.

Il primo incidente è avvenuto vicino Roma, in via Colle Caldara a Velletri. Uno schianto tra un’auto e uno scooter che non ha lasciato scampo a un ragazzino di 14 anni, che conduceva il mezzo a due ruote.

Sul posto per i rilievi i carabinieri, ancora da accertare le cause dell’incidente. L’impatto tra i mezzi è stato violentissimo, il ragazzino è morto subito per le gravissime lesioni riportate, la sua salma trasportata al Policlinico di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ stato medicato in ospedale invece il 38enne che era alla guida dell’auto.

Nella Capitale invece, a piazza Salerno, un 22enne ha perso il controllo del suo scooter e ha urtato il marciapiede, per poi finire contro il muro. E’ successo alle 5, il giovane non ha avuto scampo.

Un altro terribile incidente è avvenuto, sempre questa notte, a Iseo, nel Bresciano.

Qui hanno perso la vita un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27. Morti sul colpo a causa di un violentissimo scontro frontale con un furgone all’interno di una galleria. Sempre nello stesso incidente quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

