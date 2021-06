Da domani tutta Italia sarà in zona bianca. Si potrà stare senza mascherina all’aperto (fa eccezione la Campania il cui governatore ha deciso di mantenere l’obbligo) ma sono ancora tante le persone che hanno più di 60 anni e non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino anti-Covid e di conseguenza non hanno alcuna protezione dal virus.

È questo uno dei principali problemi della campagna vaccinale, con le regioni che tendono – dal canto loro – ad anticipare i richiami per gli over 60 per tentare di mettere un freno alla diffusione della variante Delta. L’obiettivo è quello di raggiungere il più velocemente possibile i soggetti a rischio che non si sono prenotati attraverso i call center e gli hub. "Meglio coprire bene le persone con più di 50 anni - dice l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola - piuttosto che vaccinare i ragazzi".

Anche se non sarà più obbligatorio indossare la mascherina negli spazi aperti, i cittadini dovranno comunque averla a portata di mano, nei casi in cui ci siano situazioni di assembramento, per salire sui mezzi pubblici ed entrare nei negozi. Al ristorante va indossata quando ci si alza dal tavolo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata