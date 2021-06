Dopo essere stato trasferito dal carcere di Oristano a quello calabrese di Rossano, Cesare Battisti cambierà nuovamente penitenziario.

L’ex terrorista rosso, catturato a inizio 2019 in Sudamerica dopo una lunga latitanza, ha avuto infatti il via libera per essere destinato al carcere di Ferrara.

Da quanto si apprende, il trasferimento è motivato da “condizioni di potenziale rischio della sua sicurezza”.

Negli ultimi mesi, nel carcere calabrese – dove scontano la pena anche molti detenuti di fede islamica - sarebbero infatti nate tensioni e, dopo “episodi specifici”, sarebbe arrivato l’ok alla partenza dell’ex esponente dei Proletari armati per il comunismo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata