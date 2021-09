Ulteriori conferme sull’efficacia del vaccino anti-Covid arrivano dall’ultimo Report esteso di sorveglianza pubblicato dall’Istituto superiore di sanità che completa il monitoraggio settimanale.

Negli ultimi 30 giorni, il tasso di ricoveri in terapia intensiva tra gli over 80 è 15 volte più basso nei vaccinati.

Tra gli ultraottantenni che hanno completato il ciclo è finito in terapia intensiva 1 ogni 100mila abitanti, tra i non vaccinati il tasso schizza a 14,6 ogni 100mila abitanti.

Quanto al tasso di ricoveri in area medica tra gli over 80, è nove volte superiore nei soggetti non vaccinati. Tra i vaccinati negli ultimi 30 giorni sono finiti in ospedale 21,1 soggetti ogni 100mila abitanti, tra i non vaccinati sono 187,8.

