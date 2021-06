Tragico incidente sul lavoro a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un sacco di mangime di 12 quintali caduto da un muletto nel capannone dell’azienda Methodo Chemicals, nella zona industriale del paese.

La vittima, Roberto Romitti, 58enne residente a Reggiolo, è stata travolta dal grosso carico.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti della ditta, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Ausl di Guastalla.

La procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta sulla tragedia.

(Unioneonline/F)

